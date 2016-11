Vorschau Januar 2017

Webserver-Framework ASP.NET Core 1.0

Mit .NET Core 1.0 hat Microsoft kürzlich die Neuimplementierung seines Webserver-Frameworks ASP.NET Core veröffentlicht. Aufgrund zahlreicher Aufräumarbeiten ist es nicht mehr voll kompatibel zu seinen Vorgängern, bietet aber einige neue Funktionen.

Schnelle Web-Apps

Die Zeiten, in denen WWW für World Wide Waiting stand, sind vorbei: Heutzutage akzeptiert kein Anwender mehr Ladezeiten im Sekundenbereich. iX zeigt, wie man HTML, JavaScript und PHP auf Trab bringt.

Marktübersicht: Cyber Threat Intelligence

Das aktive Sammeln von Kontext- und Hintergrundinformationen zu Bedrohungen, etwa zu potenziellen Angreifern, ihren Werkzeugen, Zielen und Vorgehensweisen, wird seit Jahren betrieben. Mittlerweile hat sich rund um das Thema Cyber Threat Intelligence (kurz: CTI) ein hoch dynamischer Markt entwickelt. iX strukturiert und erklärt die Angebote.

Daten in iOS schützen

Im Vergleich zur Konkurrenz auf dem Mobilmarkt genehmigt sich Apple keine massiven Eingriffe in den Datenschutz seiner iOS-Kunden. Doch auf iPhone und iPad sammeln sich trotzdem schnell sensible Informationen an. Welche Bereiche des Betriebssystems Unternehmen genau unter die Lupe nehmen sollten, in der nächsten iX.

Continuous Delivery für Linux-Umgebungen

Docker ist in aller Munde. Doch auch in traditionellen Infrastrukturen lässt sich Software hoch automatisiert bauen und verteilen: mit Debian-Paketen, Debuild und Ansible statt mit Containern.

Heft 1/2017 erscheint am 22. Dezember 2016