Vorschau Juli 2017

Sicherer Arbeitsplatz mit Qubes OS

In der Regel gilt für digitale Arbeitsplätze die Maxime: entweder Sicherheit oder komfortable Bedienung. Doch muss das zwingend so sein? Mit voneinander getrennten Systembereichen steigert das Linux-basierte Qubes OS die IT-Sicherheit clientseitig und verspricht trotzdem komfortabel nutzbar zu bleiben, wie die Ergebnisse eines neunmonatigen Selbstversuchs zeigen.

Eine App für iOS und Android

Wer eine App sowohl für Android als auch für Apples iOS-Geräte entwickeln will, kann sie einmal in Java und einmal in Objective-C schreiben. Oder auf ein Werkzeug wie NativeScript setzen: So können Programmierer mit XML/HTML, JavaScript und CSS Anwendungen schreiben, die man über die App-Stores vertreiben kann und die sich auf dem Mobilgerät wie native Programme verhalten.

NoSQL-Datenbanken

NoSQL-Datenbanken haben ihren Exotenstatus verloren und sich in vielen Bereichen etabliert. Allerdings sammeln sich unter dem Schlagwort NoSQL höchst unterschiedliche technische Ansätze und Produkte vom einfachen Key-Value-Store bis zur verteilten Datenbank für Daten in Petabyte-Mengen. Da stellt sich die Frage, welche Software zur Speicherung welcher Daten taugt.

Microservice-Orchestrierung

Nomad von Hashicorp verteilt Anwendungen und Container in einem Cluster. Zusammen mit dem Service-Discovery-Tool Consul stellt es eine Plattform zur Orchestrierung von Microservices bereit. iX stellt die Installation des Systems vor und geht darauf ein, wie sich Aufgaben in einem Nomad-Cluster definieren lassen.

Marktübersicht zu IDS/IPS-Software

Intrusion-Detection- und -Prevention-Systeme (IDS/IPS) informieren den Administrator, wenn im Netz etwas Verdächtiges geschieht. Dabei gehen kommerzielle und Open-Source-Produkte zwar ähnlich vor, unterscheiden sich jedoch im Funktionsumfang. Ihren vollen Nutzen entfalten IDS/IPS erst, wenn sie ins Security-Konzept des Unternehmens eingebunden werden. Die iX-Marktübersicht bietet Entscheidungshilfe.

Heft 7/2017 erscheint am 29. Juni 2017