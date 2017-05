Vorschau Juni 2017

Objektorientiert oder funktional?

Entwickler sind häufig Fans bestimmter Programmierverfahren. Doch nicht immer ist das bekannte auch das zweckmäßigste Werkzeug. Das zeigt der Vergleich von objektorientierter und funktionaler Programmierung an einem konkreten Beispiel.

Freie Big-Data-Software

Unter dem Dach der Apache Software Foundation haben sich rund um Hadoop zahlreiche Open-Source-Projekte zur Erfassung, Verarbeitung, Speicherung und Auswertung großer Datenmengen versammelt. iX untersucht, welche Software für welche Aufgaben am besten geeignet ist.

Datenschutzkonforme Betriebsumgebungen

Dienste aus der Cloud sind dank ihrer Flexibilität und Programmierbarkeit per API auch bei Softwareentwicklern beliebt. Allerdings kollidiert der intransparente Aufbau vieler Anwendungen mit zentralen Forderungen des Datenschutzes. Dennoch lassen sich mit den vorhandenen Werkzeugen und einem passenden Netzkonzept datenschutzrechtlich unbedenkliche DevOps-Plattformen betreiben.

Serverless in der Cloud

Lambda, Cloud Functions, Fission – mit vielen Diensten lassen sich einzelne Funktionen in der Cloud ausführen. Berechnet wird die tatsächlich verwendete Rechenzeit, das Skalieren übernimmt die Infrastruktur. Da Kunden sich nicht mehr um die Server kümmern müssen, preisen viele Anbieter ihre Dienste als „Serverless“ an. Eine Marktübersicht bringt Klarheit in die Angebote.

Alles wird schlau

Dienste, die sich mit dem Prädikat „künstliche Intelligenz“ schmücken, gibt es inzwischen reichlich. Dazu gehören die assistierenden Lautsprecher von Google und Amazon. Allerdings bewegt sich das Ganze noch in engen Grenzen. Interessant und ein wenig beängstigend wird die Technik wohl erst dann, wenn sie in der Lage ist, Gefühle und Gesichtsausdrücke zu deuten. Drei Experten diskutieren.

