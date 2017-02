Vorschau März 2017

Dokumente schreiben und setzen

Gerade an Universitäten ist das Textsatzsystem LaTeX verbreitet. Es eignet sich aber genauso für das Erstellen einer Präsentation fürs nächste Meeting oder für eine Kundenbroschüre. Voraussetzung ist jedoch ein passender Editor, von denen es Open-Source-typisch einige gibt. iX stellt aktuelle Programme vor und zeigt ihre Unterschiede.

Funktional versus objektorientiert

Seit vielen Jahren gilt die objektorientierte Programmierung als Standard. Obwohl sich für sehr unterschiedliche Anwendungsfälle Objekte und Klassen modellieren lassen, kann es insbesondere im technischen und mathematischen Bereich von Vorteil sein, den kompakten Stil der funktionalen Programmierung zu wählen. Ein konkretes Beispiel zeigt, wo die Vorteile liegen können.

Outsourcing nach DIN 37500

Das Thema IT-Outsourcing hat durch die Cloud neuen Schub bekommen, und mittlerweile liegt sogar eine DIN-ISO-Norm dazu vor. Die bezieht sich zwar nicht primär auf IT-Services, ist aber trotzdem gut für einen geregelten IT-Outsourcing-Prozess verwendbar. iX zeigt, wie man durch Outsourcing-Governance unangenehme Überraschungen vermeiden kann.

Zertifizierung für den Linux-Beruf

Nicht nur in klassischen Berufsfeldern, sondern auch in der IT schauen Personalentscheider auf Zeugnisse und andere Befähigungsnachweise. Für Letzteres haben sich im Linux-Umfeld unter anderem die LPI-Prüfungen sowie eine Reihe herstellerbezogener Zertifikate etabliert. iX gibt einen Überblick, welche Varianten hier existieren und was für die jeweilige Qualifizierung geprüft wird.

Software-defined Storage maßgeschneidert

Die allgegenwärtige Virtualisierung macht die Auswahl des Speichersystems nicht gerade einfacher. Andererseits bietet sie die Chance, eine passgenaue Konfiguration zu entwickeln, die nicht nur die aktuellen Ansprüche eines Unternehmens erfüllt, sondern auch mit unvorhergesehenen Wachstumssprüngen Schritt halten kann. Allerdings gilt es, einiges an Planungsaufwand zu investieren. Ein global agierender Mittelständler hat die richtige Lösung für sich gefunden und berichtet aus der Praxis.

Heft 3/2017 erscheint am 16. Februar 2017