Vorschau Mai 2017

IoT und Big Data in der Logistik

Damit der Schienenverkehr als reale Alternative zur Flexibilität der Straße wahr- und angenommen wird, muss er effizienter, zuverlässiger und flexibler werden. Dabei helfen sollen das Internet of Things und Big Data. Ein Besuch im Allacher Lokomotivenwerk von Siemens zeigt, wie die Zukunft der Bahn aussehen könnte.

Die zweite WLAN-Welle rollt heran

Ein drahtloser Zugang ins lokale Netz des Arbeitgebers wird für immer mehr Mitarbeiter zur Selbstverständlichkeit, und so stopfen derzeit zahllose Unternehmen ihre letzten Funklöcher. Außerdem beginnt der Austausch von Geräten der noch vorherrschenden IEEE-Norm 802.11n durch solche, die 802.11ac „Wave 2“ umsetzen. Als Resultat wächst der Markt für Access Points so schnell wie für kein anderes Gerät in Unternehmensnetzen – Zeit für einen Überblick in der iX.

MS SQL Server Dimensions einrichten

Wer Microsofts SQL Server für Data Warehousing nutzt, kann fürs Verwalten der Dimensionstabellen auf Bordmittel zurückgreifen. Stoßen die jedoch an ihre Grenzen, benötigt man generische Methoden für Slowly Changing Dimensions. Der iX-Praxisartikel erklärt, wie sie funktionieren – nicht nur beim SQL Server.

Mit JavaScript modern entwickeln

Ursprünglich als leichtgewichtige Skriptsprache für den Netscape Navigator entwickelt, läuft JavaScript-Code mittlerweile auf fast jedem Gerät. In den letzten Jahren hat sich die Sprache rasant weiterentwickelt und eine Vielzahl von Frameworks wollen Programmierern das Leben erleichtern. iX gibt einen Überblick und zeigt, wie man heutzutage mit JavaScript entwickelt. Dazu startet ein Tutorial zu Googles Angular-Framework.

LXC BSI-Grundschutz-konform einsetzen

LXC und Docker sind beliebte Containerformate, um Ideen zu testen oder direkt die Produktionsumgebung auf Container umzustellen. Gerade im produktiven Einsatz wird das Thema Compliance gerne vernachlässigt. iX zeigt anhand des BSI IT-Grundschutzes, wie Verantwortliche die Compliance in einer LXC-Umgebung technisch umsetzen können.

Heft 5/2017 erscheint am 20. April 2017