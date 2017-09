Vorschau November 2017

Gesichtserkennung mit OpenCV und Python

Das eigene Gesicht als Passwort – Windows 10 Hello und Face ID in iOS 11 führen vor, was Gesichtserkennung jenseits der Rundum-Überwachung öffentlicher Räume leisten kann. Das neue iX-Tutorial zeigt, wie man mit OpenCV Gesichter in eigener Python-Software identifiziert. OpenCV liefert dafür leistungsfähige Algorithmen zur Bildverarbeitung und zum maschinellen Sehen.

In Medias ooRexx

Obwohl die Programmiersprache ooRexx ursprünglich aus IBMs Mainframe-Welt stammt, gibt es sie heute auch für Linux, Windows und diverse Unix-Varianten. Version 5.0 der seit 2004 unter dem Dach der gemeinnützigen „Rexx Language Association (RexxLA)“ als „Human Centric“ konzipierten Interpretersprache bietet unter anderem komfortableres Array Handling, Namensräume und Methoden zur Multi-Thread-Programmierung.

Industriell einsetzbar: Augmented Reality

Was lange als Spielerei abgetan wurde, findet mittlerweile zunehmend den Weg in die industrielle Produktion: die Ergänzung der Realität durch eingeblendete digitale Informationen, besser bekannt als Augmented Reality. Wo und wie diese Technik eingesetzt wird und welche Hardware der Markt dazu bietet, beschreibt im Detail die nächste iX.

Applikationen einfach veröffentlichen

Zum Bereitstellen von Webanwendungen greifen Entwickler gerne auf eine Platform as a Service aus der Cloud zurück. Amazon stellt hierfür den Dienst Elastic Beanstalk zur Verfügung, der mehrere Angebote wie Computing und Load Balancing als Managed Services bündelt.

Taumelnde Projekte vor dem Kollaps retten

Auch wenn ein Projekt abzustürzen droht, ist es oft noch nicht verloren. Sich durchzuwursteln funktioniert jedoch nicht, man benötigt einen erfahrenen Projektfeuerwehrmann, der die Probleme ehrlich benennt und Sofortmaßnahmen ergreift. Dafür muss er weitgehende Durchgriffsrechte besitzen und Rückendeckung von ganz oben erhalten.

Heft 11/2017 erscheint am 26. Oktober 2017