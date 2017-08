Vorschau Oktober 2017

Android-Apps richtig programmieren

Zu viele Android-Nutzer plagen sich mit den Akku leer saugenden und konstant den Prozessor auslastenden Apps herum. Doch die Schuld ist selten bei Google zu suchen, denn die meisten Entwickler könnten weitaus mehr für effiziente Applikationen tun. Android Studio bringt bereits viele Bordmittel mit, die man bloß richtig einsetzen muss.

Security as a Service: Sicherheit eingekauft

Das Absichern einer IT-Infrastruktur verlangt nach Spezialwissen rund um Schadsoftware, Log-Analyse, Patch-Management sowie Awareness-Trainings und reichlich mehr. Wissen, das insbesondere in kleineren und mittleren Unternehmen nicht vorhanden ist. Zur Seite stehen Unternehmen in solchen Fällen Anbieter von Managed Security Services. Tipps zur Auswahl des Anbieters sowie einen Anbieterüberblick liefert die Marktübersicht.

Die Neuerungen von Java 9

Mit Version 9 erhält Java endlich das von vielen Entwicklern langersehnte Modularisierungssystem Jigsaw. iX verrät, wie das neue Modulsystem funktioniert – und was Java-Entwickler sonst noch erwartet.

vSphere per Tastatur steuern

VMware entwickelt seine Kommandozeilenwerkzeuge konsequent weiter. ESX-Hosts und vSphere-Cluster per Textkonsole zu administrieren, hat zahlreiche Vorteile: Nicht nur kann der Systemverwalter etwa in einem Notfall rasch reagieren, manche Befehle erleichtern auch die Alltagsadministration eines vCenter-Verbunds oder helfen bei Automatisierung und Reporting.

Digitalisierung des Unternehmens

Alle reden von der Digitalisierung und einer digitalen Transformation, aber was bedeutet das konkret für Unternehmen? In einer Artikelserie leuchtet iX aus, was hinter dem Buzzword steckt. Der erste Teil untersucht, warum Digitalisierung Chefsache ist.

