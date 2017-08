IT-Sicherheit: Modernisierter Standard 200-2 veröffentlicht

Zusammengepuzzelt

Ronny Frankenstein

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik will alle Standards und Bestandteile des IT-Grundschutzes aktualisieren. Ein Puzzlestein ist der kürzlich erschienene Standard 200-2 zur IT-Grundschutzmethodik, den das BSI und das Team des Autors modernisiert in eine neue, zukunftsfähige Bauform überführt haben. Im Mittelpunkt steht das schnelle Umsetzen grundlegender Sicherheitsmaßnahmen.