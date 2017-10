Noch in diesem Jahr sollen die ersten LTO-8-Bandlaufwerke auf den Markt kommen. Mal wieder macht IBM den ersten Schritt. Auch die Medien sollen verfügbar sein.

IBM hat mit seinem TS2280 Tape Drive die nächste LTO-Runde eingeleitet. Das Bandlaufwerk gehört der achten Generation des Standards Linear Tape Open an. Bänder des Formats LTO Ultrium 8 fassen 12 TByte ohne Kompression und damit doppelt so viel wie die des Vorgängers LTO 7. Die Geschwindigkeit steigt mit dem Generationswechsel um etwa 20 Prozent auf 300 MByte/s native. Lesen und beschreiben können die neuen Laufwerke außer LTO-8-Bändern noch LTO-7-Kassetten, außerdem die WORM-Cartridges (Write Once Read Many) beider Generationen.

Die vorletzte Generation LTO-6 ist für die Laufwerke wie gewohnt lesbar. Wie gehabt beherrschen die Laufwerke außerdem die Hardwareverschlüsselung nach AES 256-Bit sowie LTFS (Linear Tape Filesystem). Mit letzterem stellen sich die Bänder wie handelsübliche Block-Devices auf dem angeschlossenen Rechner dar und lassen sich genau so einbinden.

Als erstes soll das externe Modell 3580 H8S mit 6-GBit-SAS noch 2017 auf den Markt kommen. Mit Bändern ist im Dezember 2017 zu rechnen. Die anderen beiden Laufwerkshersteller innerhalb des LTO-Konsortiums, HPE und Quantum, haben bisher noch keine eigenen Laufwerke angekündigt – zumal Quantum in der letzten Genration bereits auf umgelabelte Modelle aus dem Hause HP setzte. Bänder von IBM, HPE, Quantum, FujiFilm und Sony werden bereits erwartet, andere Medienhersteller werden sicherlich folgen.

Folgen werden außerdem die Hersteller von Bandbibliotheken und Autoloadern. SpectraLogic etwa hatte bereits Anfang Oktober sein Vorbestellprogramm für LTO-8 gestartet. Das heißt, Vorbesteller werden bei der Auslieferung von Laufwerken und Medien mit höherer Priorität behandelt. Da die Größe von Laufwerken und Kassetten genormt ist, lassen sich sämtliche Tape Libraries mit neuerem Interieur nachrüsten. SpectraLogics Modelle starten mit LTO-8-Hardware bestückt bei einem PByte. (sun)