15. informatiCup der GI: Die Menschheit vor einer Pandemie retten

Der 15. informatiCup der Gesellschaft für Informatik läuft: In dem Wettbewerb müssen die Teilnehmer die Menschheit vor der Auslöschung durch eine Pandemie retten. Die selbst entwickelte Software tritt in einem rundenbasierten Spiel an, das mit zufälligen Faktoren, zum Beispiel die Art der Erreger, die infizierten Städte oder die Mobilität der Keine, startet. Alle Details zur Aufgabe finden sich auf github.com.

Teilnehmen können Teams mit zwei bis vier Studenten aller Semester und aller Fachrichtungen an Universitäten und Fachhochschulen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Anmelden müssen sich die Teams bis zum 30. November, spätestens am 15. Januar 2020 müssen sie eine vollständige Lösung einreichen. Die Geldpreise stammen von den Sponsoren, alle Information gibt es auf gi.de. (fo)