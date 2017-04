Im Global Threat Intelligence Report 2017 zeigt NTT Security unter anderem, dass Erpressersoftware am häufigsten die Sektoren Business und Professional Services, öffentliche Verwaltung, Gesundheitswesen und Einzelhandel bedroht.

Das Verteilen von Ransomware, die den Zugriff berechtigter Nutzer auf ihre Daten oder Geräte verhindern will, erfolgt laut des aktuellen Global Threat Intelligence Report von NTT Security anders als vermutet nicht über ausgefeilte Angriffe auf Schwachstellen, sondern in erster Linie über Phishing. 73 Prozent der in Unternehmen eingeschleusten Malware lassen sich auf diese Angriffsform zurückführen. Am häufigsten greifen Cyberkriminelle auf globaler Ebene den öffentlichen Sektor (65 Prozent) sowie den Bereich Business und Professional Services (25 Prozent) an. Die meisten Phishing-Angriffe gehen von den USA (41 Prozent) aus, gefolgt von den Niederlanden (38 Prozent) und Frankreich (5 Prozent).

Schlüsselt man die weltweit gefundene Ransomware weiter auf, zeigt sich, dass 77 Prozent auf nur vier Branchen entfallen: auf die genannten Business und Professional Services (28 Prozent) und die öffentliche Verwaltung (19 Prozent), sowie auf das Gesundheitswesen (15 Prozent) und den Einzelhandel (15 Prozent). Ransomware-Angriffe waren im vergangenen Jahr 2016 die häufigste beobachtete Angriffsform. Laut NTT Security machten sie 22 Prozent aller Incident-Response-Einsätze aus.

Ein weiteres Ergebnis des Reports: Für fast 33 Prozent aller Authentifizierungsversuche auf den von NTT Security betriebenen Honeypots wurden lediglich 25 verschiedene Passwörter benutzt. Rund drei Viertel der Anmeldeversuche verwendeten dazu ein Passwort, das im Botnetz Mirai implementiert ist. Bei Mirai handelt es sich um ein IoT-Botnetz, das für den bislang größten bekannten Distributed-Denial-of-Service-Angriff verantwortlich war. Laut NTT Security machten DDoS-Angriffe im beobachteten Zeitraum (Oktober 2015 bis September 2016) weniger als 6 Prozent aller Angriffe aus.

Für seinen Global Threat Intelligence Report analysierte das Unternehmen 3,5 Logdateien und 6,2 Milliarden Angriffe. In die Analyse flossen außerdem Forschungsergebnisse ein, die aus Honeypots und Sandboxes aus über 100 Ländern stammen. Der vollständige Report ist auf der Webseite von NTT Security gegen Angabe von Daten erhältlich. (ur)