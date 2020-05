AWS-Video-Box soll Profistreaming mit Amateurkenntnissen ermöglichen

Ein neues Gerät aus dem AWS-Cloud-Universum soll es Organisationen und Unternehmen ohne komplexe Ausstattung oder tiefergehende Fachkenntnisse ermöglichen, Videoaufnahmen live oder auf Bestellung ins Netz zu streamen. Gedacht ist es weniger für den privaten als vielmehr für den Profianwendungsbereich. Beispielsweise lassen sich damit Unternehmensveranstaltungen, lokale Sportevents oder Konzerte bereitstellen. AWS Elemental Link, so der Name der vorkonfigurierten Box, ist laut Anbieter klein (ungefähr handgroß), leicht (450 g), leise, stromsparend und preiswert (995 US-$ netto).

Und so funktioniert's: Das über die AWS-Management-Konsole bestellbare Gerät muss lediglich an die Stromversorgung, ein IP-Netzwerk und eine Videoquelle (3G-SDI oder HDMI) angeschlossen werden. Sobald es verbunden ist, sendet es die aus der Videoquelle empfangenen Daten an AWS Elemental Live, den Cloud-basierten Live-Videocodierungsdienst von Amazon.

Mit AWS Elemental Link lässt sich der gesamte Live-Event-Workflow über die AWS Management Console steuern. Von einem zentralen Kontrollpunkt aus kann man überdies mehrere Geräte an verschiedenen Standorten weltweit verwalten und überwachen - das erspart Mitarbeiter vor Ort, um Live-Streams einzurichten und zu konfigurieren. Weitere Details finden Interessierte in einem Blogbeitrag, auf der Produktwebseite sowie in einem Produktvideo (YouTube). (ur)