Die dokumentenorientierte NoSQL-Datenbank MongoDB funktioniert ein bisschen anders als klassische relationale Datenbanken. Ein zweitägiges Seminar erklärt die Administration.

Wer Big Data sagt, kommt um NoSQL nicht herum. Ein Vertreter dieser Not-only-SQL-Datenbanken, die mit dem klassischen relationalen Schema gebrochen haben, ist das in C++ geschriebene Open-Source-DBMS MongoDB. Ein zweitägiges Seminar (21./22. Juni 2017, Hannover, Verlagsgebäude) zeigt, was man zu dessen Installation und Administration wissen muss.

Vermittelt werden nicht nur die Grundlagen, sondern etwa auch, wie man MongoDB in einer geclusterten Konfiguration betreibt oder wie ein Config Server erstellt wird. Den Referenten stellt das Beratungs- und Schulungsunternehmen B1 Systems.

Die Teilnehmerzahl ist auf 12 begrenzt. Die detaillierte Agenda und weitere Informationen sind auf der Workshop-Website zu finden. Bis zum 24. Mai gilt ein Frühbucherrabatt von 10 Prozent. (js)