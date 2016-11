Im Rahmen der alljährlichen Adventsaktion von dpunkt.verlag und O'Reilly Deutschland besteht ab sofort die Möglichkeit, E-Books an Freunde und Kollegen zu verschenken – oder an sich selbst.

Der dpunkt.verlag und die deutsche Ausgabe des O'Reilly-Verlags haben von 1. bis 12. Dezember ihre diesjährige Adventsaktion laufen. Im Rahmen der Aktion darf jeder zwölfte Teilnehmer einer Person seiner Wahl eines von insgesamt 25 frei wählbaren E-Books kostenlos zusammen mit einer Grußbotschaft schenken. Die Teilnahme ist täglich aufs Neue möglich.

Das Titelangebot umfasst bei der dpunkt-Aktion Bücher aus den Bereichen IT, Fotografie und Make. Die IT-Titel beschäftigen sich mit den Themen Git, IoT (Internet of Things), Scrum, Kanban und JavaScript. Die Fotografie-E-Books behandeln Themen wie Drohnen-Fotografie, Bildbearbeitung im Kontext der GoPro-Kamera, den Fotografie-Einstieg, Foto-Sessions mit Scott Kelby sowie Fotoserien von Harald Mante. Für Maker stehen darüber hinaus E-Books mit Arduino- und Raspberry-Pi-Projekten, Lego-EV3-Basteleien oder der Einstieg in die Minecraft-Welt bereit.

Die Aktion von O'Reilly umfasst Titel aus den Bereichen Computing und Make. Es geht hier um die Bücher "Weniger schlecht programmieren", "CSS Secrets", "Office 2016", "Einführung in Data Science" und "SmartHome Hacks". Darüber hinaus finden Interessierte E-Books zu den Themen E-Commerce, Visual Storytelling, dem Arduino und einen Elternratgeber für Geeks zum Verschenken.

