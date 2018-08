Ein zweitägiger iX-Workshop zeigt, was AWS und Azure zu bieten haben und wie man sie praktisch nutzt.

Derzeit dominieren zwei Unternehmen den internationalen Cloud-Markt: Amazon mit seinen Amazon Web Services (AWS) und Microsoft mit Azure. In diesem zweitägigen iX-Workshop lernen Sie die Angebote von Amazon und Microsoft und deren Entsprechungen im klassischen Rechenzentrum kennen. Sie erfahren unter anderem, wie man virtuelle Maschinen und Netze in der Cloud erstellt, lokale Workloads in die Cloud verschiebt und Hochverfügbarkeit und Disaster Recovery sicherstellt.

Weitere Themen sind das Absichern von Cloud-Netzwerken sowie die Nutzung der Objektspeicher Amazon S3 und Azure Storage und weiterer Storage-Dienste. Zudem werden weiterführende Themen wie Datenbanken, Monitoring, Elastizität und Load Balancing behandelt.

Der iX-Workshop Amazon Web Services und Microsoft Azure im direkten Vergleich findet am 11. und 12. Oktober im Anschluss an die iX Cloud-Konferenz im Rocket Tower in Berlin statt. Er ist auf 20 Teilnehmer beschränkt. Bis zum 28. August erhalten Sie 10 Prozent Frühbucherrabatt.