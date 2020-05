Amazon senkt seine EC2-Preise um bis zu 18 Prozent

Mehrere Preissenkungen hat Amazon für seine Elastic Compute Cloud (EC2) vorgestellt: Von ihnen profitieren ausschließlich Nutzer, die virtuelle Maschinen als Teil der Abonnements der regulären Reserved Instances – nicht Convertible – und EC2 Instance Saving beziehen. Hierbei schließen Kunden einen Vertrag über einen Zeitraum von einem oder drei Jahren ab und erhalten eine Garantie für ihre gebuchte Rechenkapazität.

Preissenkung ab sofort gültig

Die niedrigeren Preise gelten ab sofort weltweit, darunter auch in der Region Europe (Frankfurt). In einem Beispiel vergleicht Amazon die Instanzen M5, C5 und R5: Während M5-Kunden für einen Vertrag über drei Jahre 18 Prozent weniger zahlen, ändert sich beim Ein-Jahr-Abonnement für R5 hingegen nichts. Neben diesen drei gibt es Preissenkungen für die Instanzen C5n, C5d, M5a, M5n, M5ad, M5dn, R5a, R5n, R5d, R5ad, R5dn, T3, T3a, Z1d und A1.

Eine Übersicht finden Leser in einem Blogeintrag auf aws.amazon.com. Eine Einschränkung gibt es für Kunden jedoch: Zunächst gelten sie nicht in Verbindung mit Windows, für die Amazon andere Preissenkungen in Aussicht stellt. Grund sind die Lizenzgebühren Microsofts. (fo)