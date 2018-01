Die ApacheCon Nordamerika findet dieses Jahr in Kanada statt. Die Apache EU Roadshow kommt im Juni zur FOSS Backstage nach Berlin.

Die Apache Software Foundation hat die Rahmendaten der diesjährigen Apache-Konferenzen abgesteckt. Die ApacheCon Nordamerika, traditionell die größte Veranstaltung, findet vom 24. bis 28. September 2018 in Montreal in Kanada statt. Der Call for Papers ist bereits gestartet.

Die Apache EU Roadshow kommt dieses Jahr nach Berlin und findet am 13. und 14. Juni im Rahmen der FOSS Backstage 2018 in der Kulturbrauerei Berlin statt. Geplant sind eine Apache Lounge und zwei parallele Vortragstracks mit Apache-Themen. Die FOSS Backstage ist eine neue Konferenz, deren Schwerpunkt auf den Themen Governance, Zusammenarbeit, rechtliche und wirtschaftliche Fragen rund um Open Source liegt. Auch hier läuft der Call for Papers. (odi)