Big Data und Machine Learning zum Schutz vor Cybersecurity-Problemen – das soll sich im neuen Apache-Projekt Spot wiederfinden, das Intel und Cloudera diese Woche vorgestellt haben.

Big-Data-Experte Cloudera und Intel haben auf der Strata + Hadoop World in New York unter dem Namen Apache Spot ein neues Open-Source-Projekt in die Apache Software Foundation eingebracht, das sich der Entwicklung von Big-Data-Analysen und Machine-Learning-Techniken zur Abwehr von Cybersecurity-Problemen annehmen soll. Intel hatte die Software im Februar dieses Jahres als ONI-Projekt (Open Network Insight) vorgestellt. Im jüngsten Schritt ist es in den Incubator der Open-Source-Organisation aufgenommen worden. Hier muss es sich den Apache-Prinzipien gemäß bewähren, um ein vollwertiges Projekt der Organisation zu werden.

Apache Spot basiert anscheinend auf Clouderas Big-Data-Plattform und erweitert die darin mit anderen Big-Data-Produkten distributierten Apache Hadoop und Apache Spark um Log-Management-Funktionen und Features für eine beschleunigte Datenspeicherung sowie Machine-Learning-Methoden zum Aufdecken von Anomalien in Echtzeit. Die Software kann offenbar Milliarden Events analysieren, um unbekannte und schwierig zu erkennende Bedrohungen aufzuspüren.

Intel und Cloudera sind nicht die einzigen, die sich dem Projekt unter dem Apache-Dach annehmen wollen. Weitere Contributoren stammen von eBay, Webroot, Jask, Cybraics, Cloudwick und Endgame. (ane)