(Bild: dpa, Patrick Pleul)

Mit der aktualisierten technischen Richtlinie TR-02102 wird das Sicherheitsniveau ab 2023 auf 120 Bit erhöht.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat das Sicherheitsniveau für kryptografische Verfahren ab 2023 auf 120 Bit erhöht. In den vier Teilen der aktualisierten Technischen Richtlinie 02102 wird erläutert, wie sich dies auf die Bitlängen der vom BSI empfohlenen Verschlüsselungsverfahren auswirkt.



Schlüssellängen ausgewählter Algorithmen und Typen von Algorithmen, für die laut BSI ein Sicherheitsniveau von 100 beziehungsweise 120 Bit nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand gerade erreicht wird.

Bild: BSI, Technische Richtlinie: Kryptographische Verfahren - Empfehlungen und Schlüsellängen



Vom BSI empfohlene Schlüssellängen.

Bild: BSI, Technische Richtlinie: Kryptographische Verfahren - Empfehlungen und Schlüsellängen

Außerdem hat das BSI die Kryptobibliothek Botan 2.0 unter der Simplified BSD License veröffenlicht, die in Open-Source-Projekte wie in kommerziellen Anwendungen eingesetzt werden kann. BSI-Präsident Arne Schönbohm kündigte ferner an, das zur Bundestagswahl die Warnstufe beim BSI und beim Cyber-Abwehrzentrum erhöht wird, da sie mit vermehrten Angriffen auf die Bundesverwaltung und die IT-der Parteien rechneten.

Nicht nur die kommende Bundestagswahl beschäftigt das BSI, auch die vielfältigen Zertifizierungen (241 im Jahr 2016) sind personalintensive Aufgaben. Nach Aussage von Arne Schönbohm bekommt das BSI daher die Mittel, noch in diesem Jahr 180 neue Stellen auszuschreiben und zu besetzten. Schönbohm stellte auf der CeBIT den neuen Leitsatz des BSI vor, an dem sich fortan die Arbeit aller BSI-Beschäftigten zu orientieren hat. "Das BSI als die nationale Cyber-Sicherheitsbehörde gestaltet Informationssicherheit in der Digitalisierung durch Prävention, Detektion und Reaktion für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft." (anw)