Der Darstellung realer Einsatzszenarien der Blockchain-Technik hat sich die Blockchain Masters verschrieben. Unterstrichen wurde dieser Anspruch durch einen eigenen Pitchblock zur Vorstellung von Hyper-Ledger-Projekten.

Am 3. Mai findet in Hamburg die von c't, iX und dem Providerverband eco gemeinsam veranstaltete Konferenz Blockchain Masters statt. Auf der Veranstaltung wird der Frage nachgegangen, ob die Blockchain-Technik wirklich so revolutionär ist, wie gern behauptet wird – und wenn ja, was das konkret bedeutet.

In 15 Vorträgen in zwei Tracks stellen Hyper-Ledger-Experten vor, was sie bereits auf Basis des Blockchain-Verfahrens realisiert haben, beziehungsweise wo es noch welche Probleme zu lösen gibt. Die Keynote hält Taavi Kotka, der maßgeblich an der Einführung von Estcoin und E-Residency in Estland beteiligt war.

Neu hinzugekommen ist ein Pitchblock am Ende der Veranstaltung. Dort wird in jeweils rund 15 Minuten dauernden Vorträgen geballt die Vielfalt der Blockchain an realen Beispielen aufgezeigt,

Die Veranstaltung findet im resonanzraum, Hamburg St. Pauli, statt.

(js)