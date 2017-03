Wer 10 Prozent der Teilnehmergebühren für den Workshop zur neuen Version der objektorientierten Programmiersprache sparen will, sollte bis zum 5. April buchen.

Ein dreitägiger Workshop (3. bis 5. Mai 2017, Hannover) stellt die Spracherweiterungen und die neuen Bibliotheken in C++11 und C++14 vor und gibt einen Ausblick auf C++17. Denn schon "C++11 feels like a new language" meinte C++-Schöpfers Bjarne Stroustrup. Es gibt also viel zu lernen.

In dem Intensivseminar vermittelt C++-Experte Detlef Vollmann die wesentlichen Neuerungen des kommenden Standards. Der Referent ist seit über 15 Jahren für die Schweiz bei der ISO für die Standardisierung von C++ zuständig. Bei dem auf 15 Teilnehmer begrenzten Workshop steht jedem ein Notebook zur Verfügung, um ausgewählte Beispiele direkt umsetzen zu können. Zielgruppe sind Programmierer, Library-Entwickler und System-Designer. Vorausgesetzt werden Kenntnisse über die Details von C++98/C++03 und Entwicklungserfahrungen.

Weitere Informationen sind auf der Workshop-Website zu finden. Bis zum 5. April gilt der Frühbucherrabatt von 10 Prozent. (js)

Siehe dazu auch: