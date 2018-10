Die Neuerungen in den C++-Versionen 11 bis 17 stellt ein dreitägiger iX-Workshop von 11. bis 13. Dezember in Nürnberg vor.

Die neuen C++-Vesionen machen das tägliche Programmieren einfacher. Es gibt Support für klarer strukturierte Programme, effizientes Programmieren und auch bessere Performance. Zudem wird Parallelprogrammierung besser unterstützt. Die Quintessenz zog Bjarne Stroustrup schon anlässlich C++ 11: "Feels like a new language".

Aber das alles viel gelernt und verstanden sein. Ein zeitsparender Weg zu einem tiefgehenden Verständnis der Neuerungen in C++11, C++14 und C++17 ist die Teilnahme am iX-Workshop zum Thema. Der Referent, Detlef Vollmann, ist seit Jahren als Consultant, Coach und Trainer in Sachen C++ unterwegs und seit 2000 der Schweizer Vertreter bei der ISO für die Standardisierung von C++ und insbesondere im Bereich Concurrency aktiv an der Entwicklung beteiligt.

Die Teilnehmer sollten detaillierte Kenntnisse über C++98/C++03 und Entwicklungserfahrungen mitbringen. Ihre Zahl ist auf 10 begrenzt. Weitere Inforationen sind auf der Workshop-Website zu finden. Bis zum 29. Oktober gilt der Frühbucherrabatt von 10 Prozent. (js)