Die IT-Tage 2017 finden im Dezember im Frankfurt statt. Gesucht werden technisch tiefe Vorträge zu den Themenbereichen Datenbanken, Softwareentwicklung, Administration, Projektmanagement, Sicherheit und Analytics.

Vom 11. - 14. Dezember 2017 finden in Frankfurt die IT-Tage 2017 statt. Die Konferenz richtet sich an Entwickler und Architekten, technische Entscheider und System-Administratoren. Das Themenspektrum reicht von Microservices über Sicherheit, Storage und Systemintegration bis zum Entwickeln, Testen und Optimieren vonAnwendungen.

In ihrem Call for Papers suchen die Veranstalter nach Vorschlägen für technisch tiefgehende Vorträgen mit mit Praxisbezug und Blick in die Zukunft. Die Themen sollten in einen der geplanten Tracks passen: Datenbanken, Softwareentwicklung, Administration, Projektmanagement, Sicherheit und Analytics & Business Intelligence. (odi)