Call for Papers für die IT-Tage 2020 läuft

Der Call for Papers für die IT-Tage 2020 ist eröffnet. Bis zum 10. Mai 2020 nehmen die Organisatoren Vorschläge für Fachvorträge entgegen. Die diesjährige Auflage der Konferenz für Softwareentwicklung, Architektur, Datenbanken und Management ist für den 14. bis 17. Dezember 2020 Dezember geplant. Veranstaltungsort ist das Kongresscenter der Messe in Frankfurt am Main. Im Rahmen der Konferenz finden, wie in den Vorjahren, auch die IT-Entscheidertage sowie eine begleitende Fachmesse statt.

Die Themen der Konferenz erstrecken sich über die ganze Bandbreite der IT. Konkret ist das Programm-Komitee auf der Suche nach Beiträgen aus den Bereichen Datenbanken, Architektur & Design, Systemintegration, Microservices, Sicherheit, Data Access und Storage, künstliche Intelligenz & Machine Learning, IT-Leadership und Performance und Optimierung. Auch Vorträge zur Anwendungsentwicklung mit Java, .NET und App-Umgebungen sowie zum Software-Testing und Qualitätssicherung sind gefragt. Im Juni soll das Programm stehen. (akl)