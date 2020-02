Cisco Live Europe 2020: Von IT-Sicherheit, Netzwerk-Ausrüstung und der Ausbildung

Auf der Cisco Live Europe 2020 gab es drei Hauptankündigungen rund um die schlüsselfertige Kubernetes-Umgebung: HyperFlex Application Platform, das Werkzeug zum Application Performance Management namens AppDynamics und den Verwaltungsdienst Intersight. Aber auch im weitläufigen Ausstellungsbereich warteten auf die Besucher einige interessante Neuerungen und Produktdemonstrationen.



In dieser sogenannten World of Solutions konzentrierten sich der Hersteller und seine über 130 Partner auf die Bereiche IT-Sicherheit, Netzwerk und Ausbildung. Cisco zeigte hier auch seine hauseigene Plattform WebEx für die Zusammenarbeit und Kommunikation in Teams. Sie erhält nun einen KI-gestützten Assistenten, der die virtuellen Konferenzen in Echtzeit untertitelt (Voice to Text) und automatisch Gesprächsnotizen und Transkripte von Besprechungen erzeugt. Neu im WebEx-Geräteportfolio ist unter anderem Desk Pro, ein 27-Zoll-Touchscreen.

Kostenlose Weiterbildung durch Cisco



Aktuelle Neuerungen in der für (Hoch-)Schulen kostenfrei angebotenen Networking Academy umfassen Kurse zu Themen wie IoT-Security und Zertifikatskurse zu Cybersicherheitsthemen. Viel Arbeit hat der Cisco in die Aufbereitung der Lernmaterialien gesteckt, die die Teilnehmer mit einem Netzwerksimulator, Übungslaboren und virtuellen Maschinen, mit denen Angriffe simuliert werden können, unterstützen. In Deutschland ist das Partnernetz auf über 630 Berufsschulen, Hochschulen und Erwachsenenbildungseinrichtungen angewachsen. Nach Angaben von Cisco sind pro Unterrichtsjahr etwa 50.000 Teilnehmer auf der Lernplattform aktiv.

NetApp und Cisco zeigten ihr hochverfügbares Rechenzentrum auf der Cisco Live Europe 2020. (Bild: Jens-Henrik Söldner)

NetApp kombinierte seine Produkte mit denen von Cisco und zeigte, wie sich so ein hochverfügbares Rechenzentrum einfach aufbauen lässt. Hierzu kommen die Serverhardware Cisco UCS (Unified Computing System), Switches der Nexus-Serie sowie NetApps Speichersysteme und -software Data ONTAP und MetroCluster sowie Ciscos SDN-Plattform Application Centric Infrastructure (ACI) zum Einsatz. Vorteile für Kunden sieht NetApp in einer deutlich schnelleren Bereitstellung von Rechenzentrumsinfrastrukturen und der Sicherheit, dass das Design von den Herstellern abgesegnet wurde.



Viele Neuerungen gibt es beim Zertifizierungsprogramm des Herstellers. Cisco trägt der veränderten IT-Landschaft Rechnung und integriert Inhalte seiner Entwicklerplattform DevNet in einer neuen Zertifizierungsreihe, in der Zertifizierungskandidaten neben tiefem Netzwerk-Know-how auch Kenntnisse über Automatisierung und Programmierung nachweisen müssen. Nähere Informationen finden sich auf cisco.com.

Die nächste Cisco Live Europe findet vom 8. bis 12. Februar 2021 in Amsterdam statt. Wer bis dahin nicht warten möchte und weiteres Interesse hat, kann sich auf der Cisco DataCenter University in Deutschland mit den Neuigkeiten vertraut machen. (Jens-Henrik Söldner) / (fo)