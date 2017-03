Abby Kearns, Executive Director der CFF, beklagt einen Mangel an qualifizierten Entwicklern. Daher startet die Organisation im Sommer einen Online-Kurs. Erfolgreiche Absolventen erhalten ein Zertifikat als "Cloud Foundry Certified Developer".

Die Cloud Foundry Foundation (CFF) sieht einen deutlichen Mangel an Softwareentwicklern. "Weltweit sind rund eine Viertelmillion Entwickler-Jobs unbesetzt", sagt Abby Kearns, Executive Director der Cloud Foundry Foundation. Dabei fehlt es ihrer Ansicht nicht nur an Entwicklern im Allgemeinen, sondern vor allem an qualifizierten, die sicher auf der quelloffenen CFF-Plattform arbeiten können.

"Der Flaschenhals bei der weiteren Verbreitung ist das Fehlen von gut ausgebildeten Entwicklern", so Kearnes weiter. Folglich soll es hierzu bald Abhilfe geben. So startet die CFF am 13. Juni 2017 einen speziellen Online-Kurs "Cloud Foundry for Developers". Das Trainingspaket zielt darauf ab, die Entwicklung von Anwendungen auf der CFF-Plattform deutlich zu beschleunigen. Der Kurs umfasst folgende Teilbereiche:

eine kostenlose Einführung in die edX-Plattform,

einen E-Learning-CFF-Entwickler-Kurs, dessen Lernfortschritt die Teilnehmer selbst bestimmen,

ein Training-Programm der CFF-Partner, unter anderen von Dell-EMC, IBM, Pivotal, SAP und Swisscom sowie

eine Prüfung mit einem Zertifikat der CFF.

Der gesamte Kurs kostet 500 US-Dollar. Bei größeren Abnahmen – beispielsweise für Firmen oder Abteilungen – gibt es Rabatte. Die Abschlussprüfung erfolgt online und dauert bis zu vier Stunden. Sie enthält folgende Punkte:

Cloud-Foundry-Grundlagen,

Architektur-Prinzipien für Cloud-native Anwendungen,

Troubleshooting auf der CF,

Sicherheit für Cloud-native Anwendungen,

Arbeiten mit Services auf der CF und

Ausstellen eines Zeugnisses als "Cloud Foundry Certified Developer".

Weitere Informationen zu diesem Schulungsprogramm finden sich auf der CFF-Website.

Das Interesse an der CF-Plattform ist gerade in Deutschland wegen der Portierbarkeit von Anwendungen besonders groß. Zu den rund 70 CFF-Mitgliedern gehören unter anderen Volkswagen, SAP, Allianz, Bosch, Suse und. "Bei SAP sehen wir die Entwickler als die Speerspitze für weitere Cloud-basierte Innovationen und für die Digitale Transformation", sagt Björn Goerke, Chef der Cloud-Plattform bei SAP. (rme)