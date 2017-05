Knapp zwei Wochen haben Experten zu den Themen Continuous Delivery, DevOps und Containeriserung noch Zeit, sich für die Mitte November zeitgleich in Mannheim ausgerichteten Continuous Lifecycle und ContainerConf mit Vorträgen und Workshops zu bewerben.

Nur noch diese und nächste Woche kann man sich mit Vorträgen und Workshops für ContainerConf 2017 und Continuous Lifecycle 2017 bewerben, die beide von 14. bis 17. November in Mannheim stattfinden, dem Veranstaltungsort des Vorjahres, als die beiden Konferenzen zusammen 550 Teilnehmer zogen. Die jeweiligen Calls for Proposals (CL2017, CC2017) weisen auf die gewünschten Themen für die beiden Events hin, wobei auch andere themenrelevante Vorschläge erwünscht sind. Die Frist für Einreichungen endet bei beiden Veranstaltungen am 19. Mai.



Das Rednerpult der ContainerConf will besetzt werden, das der Continuous Lifecycle sowieso. Die Continuous Lifecycle findet im November bereits zum fünften Mal statt. Sie ist die vermutlich größte deutsche Konferenz zu den Entwickler- beziehungsweise Admin-Themen Continuous Delivery und DevOps. Die ContainerConf hatte ihre Premiere letzten Herbst. Sie ist eine unabhängige Konferenz zu Docker, Kubernetes und anderen Container-Techniken. Veranstalter beider Veranstaltungen sind heise Developer, iX und dpunkt.verlag, die allesamt zur Heise Medien Gruppe gehören.

Wie im vergangenen Jahr dürfen Teilnehmer der einen Konferenz ohne Aufpreis auch die Vorträge der anderen besuchen. Damals bot das gesamte Programm 56 Vorträge und drei Keynotes. Darüber hinaus wurden mehrere ganztägige Workshops angeboten.

Das fertige Programm soll Ende Juni online stehen. Wer über den Fortgang der Konferenz auf dem Laufenden bleiben möchte, kann sich via Newsletter (Continuous Lifecycle, ContainerConf) informieren lassen. Fragen zu Inhalt und Ausrichtung der Konferenz beantworten die Verantwortlichen gern per E-Mail. Auch sind Vorschläge für Sprecher willkommen. (ane)