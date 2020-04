DENIC-Statistik 2019: .de-Zuwächse im Ausland

Vor allem die Kunden aus den USA stellen auch weiterhin die stärkste Gruppe ausländischer Inhaber von .de-Domains, schreibt die für die deutsche Top-Level-Domain .de zuständige Registrierungsstelle DENIC in ihrer Domainstatistik 2019. 1,3 Millionen Domains besitzen sich heute im ausländischen Besitz, was einem Anteil von 7,9 Prozent ausmacht – ein gutes Viertel davon alleine in den USA.

Knapp 8 Prozent der .de-Domains gehören Besitzern aus dem Ausland, der Anteil wächst stärker als der Rest. (Bild: DENIC)

Während der Gesamtbestand nur um 0,7 Prozent (120.000 Domains) wuchs, nahm der Anteil von .de-Domains von Eigentümern mit Wohnsitz im Ausland binnen Jahresfrist um 3,4 Prozent überproportional zu. Nach den USA verfügen Niederländer (11 Prozent) und Einwohner der Russischen Föderation (10 Prozent) sowie aus Österreich und der Schweiz mit je 6 Prozent über die meisten .de-Domains. Im Vorjahr hatte die DENIC noch einen leichten Rückgang der Gesamtnachfrage nach .de-Domains verzeichnet.

Regionalstatistiken und Karten

Die DENIC-Daten liefern auch regionale Auswertungen und Kartenmaterial innerhalb Deutschlands, die Rückschlüsse auf die Verteilung des digitalen Besitzstandes liefern. Wenig überraschend auf Platz eins und zwei liegen da Berlin und München mit über einer Million beziehungsweise 620.000 Domains, gefolgt von Hamburg mit einer halben Million. Pro Kopf gerechnet liegt das Bundesland Hamburg (313 Domains pro 1000 Einwohner) gar vor Berlin (275) und vor Bayern (206), Schlusslichter sind hier Mecklenburg-Vorpommern (107), Thüringen (103) und Sachsen-Anhalt (82).

Rein Rechnerisch habe am 31.12.2019 fast jeder fünfte Deutsche eine Domain besessen, schreibt die DENIC: 15 Millionen .de-Domains waren in Deutschland registriert, unter Einbeziehung der ausländischen Inhaber insgesamt 16.324.855, im Schnitt waren das 180 Domains pro 1000 Einwohner, mit einem Maximum im bayerischen Starnberg (465).

Das Wachstum bezeichnet die Registrierungsstelle als "moderat", wobei der Süden der Republik stärker zulegt als der Norden und sich das Ost-West-Gefälle vergrößert. Alle Daten der DENIC-Jahresauswertung finden sich auf der Webseite. Die eingetragene Genossenschaft DENIC eG (Deutsches Network Information Center) hat ihren Sitz in Frankfurt am Main, beschäftigt 110 Mitarbeiter und wird getragen von 300 deutschen und internationalen Mitgliedern. (mfe)