Dell-Tool erkennt BIOS-Angriffe

SafeBIOS Events & Indicators of Attack (IoA) erkennt Änderungen am BIOS von Dell-Rechnern und meldet diese über Alarmierungen an die zuständigen Systemadministratoren. Diese sollen möglicherweise kompromittierte Systeme im nächsten Schritt vom Netz nehmen und näher untersuchen können.

Das neue Tool setzt auf Dells BIOS-Verifikationsoftware SafeBIOSm, die beim Booten sicherstellt, dass keine Änderungen am BIOS stattgefunden haben. Auch während des Betriebs soll SafeBIOS mittels auf Machine Learning basierender Anomalie-Erkennung den Rechner überprüfen und der IT-Abteilung bei potenziellen Attacken auf das BIOS informieren.

Nur für Unternehmenskunden

Unternehmenskunden sollen SafeBIOS Events & Indicators of Attack kostenlos erhalten. Dell hat angekündigt, das Werkzeug mit seinen PC-Modellen Latitude, Precision, Optiplex, Vostro and XPS mitzuliefern. Für bestehende Dell-Hardware stellt der Hersteller einen Download in Aussicht. Für Privatrechner ist das Tool nicht gedacht. (akl)