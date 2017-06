Die Übernahme von EMC hat den IT-Konzern Dell tief in die Verlustzone befördert. Hohe Abschreibungen brachten dem Unternehmen im ersten Quartal des Geschäftsjahres einen Verlust von 1,3 Milliarden US-Dollar ein.

Der IT-Konzern Dell Technologies hat im ersten Geschäftsquartal wegen hoher Abschreibungen einen Milliardenverlust eingefahren. Unter dem Strich verlor der von Gründer Michael Dell und dem Finanzinvestor Silverlake kontrollierte Konzern 1,3 Milliarden US-Dollar, wie das Unternehmen am Donnerstag in Round Rock im US-Bundesstaat Texas mitteilte. Vor einem Jahr hatte Dell noch einen Gewinn von 55 Millionen US-Dollar ausgewiesen.



Nach der milliardenschweren Übernahme des Speicher-Spezialisten EMC musste Dell in dem am 5. Mai endenden Geschäftsquartal rund 1,8 Milliarden US-Dollar auf Vermögenswerte abschreiben. Vor allem wegen der EMC-Übernahme sprang der Umsatz im Vorjahresvergleich um 46 Prozent auf 17,8 Milliarden US-Dollar in die Höhe. (dpa) / (mho)