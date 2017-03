Die Marktforscher von Gartner und IDC schätzen den stark wachsenden Server-Anbieter Huawei höchst unterschiedlich ein, sind sich aber einig, dass im vierten Quartal 2016 das Server-Geschäft schwächelte.

Wirtschaftliche und politische Ungewissheiten, die Verlagerung von Rechenaufgaben in die Cloud und die weitere Konsolidierung von Server-Workloads auf weniger Maschinen ließen den weltweiten Server-Markt im vierten Quartal 2016 weiter schrumpfen. Das haben jedenfalls die in einigen wichtigen Details sehr unterschiedlichen Schätzungsmodelle der Marktforschungsunternehmen Gartner und IDC ergeben.

Die größte Abweichung besteht anscheinend bei der Einschätzung von Huawei: Bei Gartner steht die Server-Sparte des chinesischen Netzwerkausrüsters auf Rang 4, bei IDC geht sie in "Sonstige" unter oder auch in den Direktgeschäften, die große Cloud-Dienstleister wie Amazon, Google, Facebook und Microsoft sozusagen "am Markt vorbei" abwickeln. Bekanntlich lassen Facebooks & Co. Server nach eigenen Vorstellungen produzieren, etwa nach Spezifikationen des Open Compute Project (OCP). Google wiederum gilt als größter Server-Einzelkäufer der Welt und betreibt wohl auch die meisten Maschinen.

Server-Markt im vierten Quartal 2016 (weltweit) Marktforscher Gartner IDC Anbieter Umsatz

(Millionen US-$) Markt-

Anteil Veränderung

zu Q4/2015 Umsatz

(Millionen US-$) Markt-

Anteil Veränderung

zu Q4/2015 HPE (& H3C) 3.392,6 22,9% -11,0% 3.454,1 23,6% -12,2% Dell EMC 2.578,2 17,4% 1,8% 2.577,9 17,6% 0,1% IBM 1.732,5 11,7% -12,2% 1.791,9 12,3% -17,1% Huawei 1.249,8 7,7% 88,4% k.A. k.A. k.A. Lenovo 946,3 6,4% -16,7% 946,8 6,5% -16,7% Cisco k.A. k.A. k.A. 916,1 6,3% -1,3% ODM direkt k.A. k.A. k.A. 1.154,1 7,9% -7,1% Sonstige 5.039,1 34,0% -0,5% 3.772,2 25,8% 12,8% Gesamt 14.838,5 -1,9% 14.613,1 -4,6%

Extrem starkes Wachstum hat Huawei hingelegt, laut Gartner konnte das Unternehmen 64 Prozent mehr Server verkaufen als noch Ende 2015. In China und der gesamten asiatisch-pazifischen Region wuchs der Server-Markt auch noch, während er in allen anderen Regionen schrumpfte. Von Cloud-Rechenzentren in China profitieren auch andere lokale Anbieter wie Inspur. Sowohl Qualcomm- für die erwarteten ARM-Server-SoCs - als auch AMD haben in China Kooperationen geschlossen, HPE arbeitet mit H3C zusammen.

Server-Stückzahlen im vierten Quartal 2016 (weltweit laut Gartner) Firma Stückzahl Markt-

Anteil Veränderung

zu Q4/2015 Dell EMC 562.029 19,1% 6,5% HPE (& H3C) 504.407 17,2% -19,4% Huawei 245.611 8,4% 64,0% Lenovo 220.296 7,5% -14,1% Inspur 141.132 4,8% 0,7% Sonstige 1.265.169 42,1% 0,8% Summe 2.938.644 -0,6%

Bemerkenswert ist auch, dass der Durchschnittspreis der einzelnen Server gestiegen ist trotz schrumpfenden Markts. Anscheinend kaufen die Kunden besser ausgestattete Maschinen.

IDC weist noch darauf hin, dass Server mit ARM-Prozessoren weiter keine nennenswerte Bedeutung erringen konnten im Server-Weltmarkt. Bei den Servern mit Nicht-x86-Prozessoren, etwa den POWER-Maschinen von IBM oder Oracle-SPARC-Systemen, ging es mit 16,7 Prozent bergab auf nun noch 2,4 Milliarden US-Dollar Umsatz. IBM hält davon den Löwenanteil mit 75,4 Prozent. (ciw)