In den vorweihnachtlichen Tagen will auch so manches Unternehmen Mitarbeiter und Kunden mit einem festlichen Gruß beglücken. In der aktuellen iX finden auch IT-Profis die passende App.

Am Heiligabend findet das Christkind in den meisten Büros niemanden mehr an. Doch die Digitalisierung des Fests macht auch vor Unternehmen nicht halt: Geschenke an Kollegen und Kunden soll der Nutzer mit der App planen, so mancher IT-Profi hat außerdem bereits eine passende Wunschliste angelegt. Welche Anwendungen sich lohnen, haben sich Kai König und Diane Sieger in den App-Infos der aktuellen iX 12/2017 angesehen.

Damit auch keiner zu kurz kommt, gibt es für Android wie iOS digitale Listen. In sie soll der Nutzer nicht nur alle zu beschenkenden Kollegen eintragen, sondern kann auch gleich die passenden Geschenke per Affiliate-Link bei Amazon bestellen. Ungeduldige können außerdem den Weg des Pakets verfolgen. Ausgaben und die immer drängenderen Tage bis zur Bescherung können die Apps in Statistiken aufbereiten.

Ebenso wenig besinnlich, wenn auch nicht direkt genauso kommerziell, geht es bei den unterhaltenden Vertretern der weihnachtlichen Apps zu. Wer gerne die Kunden mit einem festlich aufgehübschten Foto oder einem winterlichen Musikvideo samt elfischer Kollegen beglücken will, findet im Artikel weitere Anregungen.

