Bis zum 6. August gelten reduzierte Teilnehmergebühren für den Workshop "OpenStack mit Docker" Mitte September in Hannover.

In einem dreitägigen Workshop bekommen die Teilnehmer einen Einblick in die Themen Open-Stack und Docker sowie deren Zusammenspiel. Zielgruppe sind Administratoren mit Linux-Knowhow und Grundlagenwissen in den Bereichen IAAS Clouds und Virtualisierung, die Docker einführen oder den Betrieb effizienter gestalten wollen.

Die Referenten stellt das Schulungs- und Systemhaus B1, das von den ersten Anfängen bis heute die Entwicklung der Cloud-Technoliogie und insbesondere von Docker begleitet hat.

Weitere Informationen für das vom 18. bis 20. September in Hannover (Verlagsgebäude) stattfindende Seminar sind auf der Workshop-Site zu finden. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 begrenzt. (js)