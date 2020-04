Fiskalisierung in der Cloud

Die Deutsche Fiskal GmbH, ein Tochterunternehmen der GK Software SE, hat gemeinsam mit der Bundesdruckerei-Tochter D-Trust zum 1. April eine Cloud-Lösung für die Umsetzung der in den Grundsätzen zur ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD) gestellten Anforderungen an Kassen- und Aufzeichnungssysteme in Betrieb genommen. Damit lassen sich alle gesetzlich festgelegten Transaktionen End-to-End und in Echtzeit mit den notwendigen Signaturen aus der Cloud versehen.

Zeit für Tests

Für die Kunden und Partner bedeutet dies, dann sie nun bis zum Auslaufen der sogenannten Nichtbeanstandungsfrist der Finanzbehörden (am 30 September) Zeit haben, die erforderlichen Last-, Massen- und Netzwerktests durchzuführen. Dabei laufen alle Transaktionen bereits gegen die Crypto Service Provider-Komponente (CSP) in den Rechenzentren, deren Zertifizierung im Sommer erwartet wird. Zeitgleich mit dem GoLive bietet die Deutsche Fiskal Kunden und Partnern den offiziellen Integrations- und Operationssupport an. Die Projektbeteiligten haben bereits alle Komponenten im Zertifizierungsprozess. Erste Ergebnisse soll es noch im Lauf des Frühjahrs geben.

Seit dem 1. Januar des Jahres gelten neue Grundsätze zur ordnungsgemäßen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD). iX hat in der Ausgabe 3/2020 die GoBD-Neuerungen vorgestellt. (avr)