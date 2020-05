Google Cloud integriert VMware-Anwendungen

Google hat seinen Service Google Cloud VMware Engine vorgestellt, den das Unternehmen im Juli 2019 angekündigt hatte. Damit sollen VMware-Anwender ihre bisher im eigenen Rechenzentrum (On Premises) betriebenen Workloads direkt auf Googles Cloud-Plattform (GCP) migrieren oder dort erweitern können. Google hostet nach eigenen Angaben einen kompletten VMware Cloud Foundation Stack (vSphere, vCenter, vSAN, NSX-T und HCX), den die Kunden als Managed Service buchen.

Google Cloud VMware Engine soll bis Mitte des Jahres zunächst in zwei US-Regionen in Betrieb gehen. Für das zweite Halbjahr 2020 plant Google seinen Service weltweit in acht weiteren Regionen zu starten, darunter Frankfurt, London und die Niederlande. Google wird damit zur Konkurrenz für andere Public-Coud Anbieter, die bereits VMware hosten, namentlich Microsoft und AWS. (un)