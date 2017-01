(Bild: HP)

HP legt seinen 34-Zoll-All-in-One-PC der Envy-Familie mit neuem Design und aktualisiertem Innenleben neu auf.

HP spendiert dem 2017er-Modell seines All-in-One-PC Envy Curved AiO 34 ein komplett neues Design: Statt wie davor alle technischen Komponenten hinter dem Display zu verstecken, baut HP es nun in einen breiten Standfuß ein.

Weil der Fuß auch Lautsprecher enthält, konnte der Bildschirm filigraner gestaltet werden – zumal er auch nur mit einer zentralen Stütze gehalten wird. Der gebogenen Bildschirm zeigt 3440 × 1440 Punkte im 21:9-Format; die Bildschirmdiagonale beträgt satte 34 Zoll. Laut HP deckt das IPS-Panel den sRGB-Farbraum nahezu vollständig ab und schafft bis zu 300 cd/m2.

Antrieb

Im Standfuß arbeitet ein Vierkern-Prozessor aus Intels brandneuer siebter Core-i-Generation. In den ersten erhältlichen Ausstattungsvarianten steckt der Zusatz-Grafikchip AMD Radeon RX 460; später sollen auch noch Konfigurationen mit Nvidia-GPU folgen. Oberhalb des Bildschirms platziert HP eine versenkbare Webcam, die dank Windows-Hello-Unterstützung auch zum komfortablen Einloggen in Windows 10 verwendet werden kann.

Außer den obligatorischen USB-Typ-A-Buchsen bietet der All-in-One-PC eine Typ-C-Buchse, die Thunderbolt 3 spricht. Neben einem HDMI-Ausgang steht auch ein HDMI-Eingang bereit, mit dem man den Bildschirm auch unabhängig vom eingebauten PC nutzen kann – etwa als Anzeigegerät für eine Spielkonsole. Der Standfuß enthält zudem eine Qi-Ladestation, um kompatible Smartphones drahtlos zu laden.

In den USA wird der Envy Curved AiO 34 schon Mitte Januar auf HPs Webseite bestellbar sein – allerdings nur in einer 1750-$-Konfiguration mit 1-TByte-Platte. In später folgenden Fachhandels-Modellen stecken hingegen SSDs als Systemspeicher, die von Festplatten als Datengrab ergänzt werden. In Deutschland soll der PC mindestens 2000 Euro kosten; hiesige Ausstattungsdetails nannte HP bislang nicht.

Kleiner Bruder: Envy AiO 27

Wie bislang wird es auch wieder einen kleineren All-in-One-Bruder im selben Design geben, nämlich den Envy AiO 27. Sein planer 27-Zoll-Bildschirm wird 4K-Auflösung bieten und das Innenleben Prozessoren der siebten Core-i-Generation enthalten. Weitere Details zum Envy AiO 27 will HP erst zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben. (mue)