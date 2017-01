(Bild: HP)

HP stellt auf der CES mit dem Omen X 35 und dem Envy 34 gebogene Monitore im 21:9-Format für Spieler respektive den Office-Bereich vor.

Das Omen X 35 Curved Display richtet sich an Spieler: Seine Bildwiederholrate von bis zu 100 Hz passt er via Nvidias G-Sync dynamisch an die der Grafikkarte an. HP verspricht zudem eine niedrige Latenz von 3 ms. Das 35-Zoll-Display mit einer Krümmung von 1800R zeigt im besonders breiten 21:9-Format 3440 x 1400 Bildpunkte und steckt in einem Rahmen, der oben und seitlich mit 7 mm dünn ausfällt.

HP verspricht, dass das AMVA-Panel einen Kontrast von 2500:1 erreicht. Signale nimmt der Monitor über HDMI oder DisplayPort an, passende Kabel dafür liegen bei, ebenso die für den integrierten USB-3.0-Hub mit drei Ports. Nettes Detail für Spieler ist der ausklappbare Kopfhörer-Halter. Das Omen X 35 Display soll im April 2017 zu einem Preis von 1300 Euro in den Handel kommen.

Envy 34 Curved mit USB Typ C fürs Büro

Das Envy 34 Curved Display zielt auf den Business-Anwender. Es ist mit 34 Zoll etwas kleiner als das Omen X 35, besitzt aber mit 1800R die gleiche Krümmung, zeigt ebenfalls 3440 x 1440 Pixel und steckt in einem dünnen Rahmen. Ungewöhnlich für einen Office-Monitor ist, dass sich sein Panel nicht in der Höhe verstellen, sondern nur neigen lässt. Er lässt sich aber auch auf eine VESA-Halterung montieren.



HP Envy 34 Curved Display mit klappbarer "Hello"-Webcam

Bild: HP Bei der Webcam hat HP dafür umso mehr an Büroanwender gedacht, denn die 720p-Kamera ist für Skype for Business zertifiziert und verfügt über zwei Mikrofone. Wird die Kamera nicht benötigt, verschwindet sie hinter dem Display. Weil sie auch Gesichtserkennung mit IR unterstützt, können Anwender ihren Windows-10-Rechner mit Microsofts biometrischer Anmeldung "Hello" entsperren oder sich anmelden. Ton gibt der Envy 34 über 7-Watt-Lautsprecher von Bang & Olufsen aus.

Display-Signale nimmt der Monitor klassisch per HDMI oder DisplayPort entgegen. Zusätzlich verfügt er jedoch über einen USB-C-Anschluss, der nicht nur die zwei Ports des USB-3.0-Hubs anbindet, sondern an einer entsprechenden Gegenstelle zusätzlich als Video-Eingang funktionieren und bis zu 60 Watt zum Laden eines Akkus beziehungsweise zur Stromversorgung liefert. Das HP Envy 34 Curved Display soll Ende Februar 2017 zu einem Preis von 1200 Euro verfügbar sein.

[Update 4.1.17 12:20] Angaben zum Panel-Typ beim Omen X 35 ergänzt. (bkr)