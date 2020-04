HP stellt neue ProBooks für kleine und mittelständische Unternehmen vor

Speziell an kleine und mittelgroße Unternehmen richten sich zwei neue Laptops aus HPs Probook-Reihe. Das HP Probook 445 G7 und das 455 G7 gehören damit zu den ersten kommerziell verfügbaren Notebooks auf Basis von AMDs auf der CES 2020 vorgestellten mobilen Achtkern-Prozessor. Beide sollen mit vier, sechs oder acht Kernen zu haben sein.

Optimiert für den mobilen Einsatz ist der Akku, der laut HP einen Arbeitstag durchhält und innerhalb einer halben Stunde mittels Fast Charge wieder eine Ladung von 50 Prozent erreicht. HP bewirbt die Geräte mit integrierten hauseigenen Sicherheits- und Datenschutz-Funktionen, darunter der Schutz gegen Firmware-Manipulationen Sure Start sowie Sure Sense, das mittels Deep Learning mögliche Angriffe in Echtzeit erkennen soll.

Flach und schlank

Beide Laptops haben ein schlankes Aluminiumgehäuse mit einem fast randlosen Display. Dank eines 180-Grad-Scharniers lassen sie sich auch flach hinlegen und betreiben. Mit HPs USB-C Dock G5 kann man sie sich bei Bedarf auch als Desktop-Rechner einsetzen.

Interessierte müssen sich noch ein wenig gedulden, denn das HP ProBook 455 G7 und das ProBook 445 G7 sollen nach Angaben des Herstellers ab Juni 2020 in den Handel kommen. Die Preise beider Geräte beginnen bei 799 Euro.

(akl)