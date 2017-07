Wer den Umgang mit dem Big-Data-Framework Hadoop lernen möchte, kann bei einer Buchung des Workshops bis zum 19. Juli 10 Prozent der Teilnehmergebühren sparen.

Die Verarbeitung großer Datenmengen mit dem Open-Source-Framework Hadoop ist Thema eines zweitägigen Workshops am 30. und 31. August in Hannover. Dort wird vermittelt, wie sich Apache Hadoop in der eigenen Firma einsetzen lässt. Von der Installation über die Cluster-Konfiguration bis zum Debugging und dem beispielhaften Auswerten von Log-Files zeigt ein Spezialist des Nürnberger Beratungshauses B1 Systems, wie das freie Framework sinnvoll genutzt werden kann.

Der Workshop ist auf 15 Teilnehmer begrenzt. Die Teilnehmer sollten ein grundlegendes Verständnis für die System- und Netzwerkadministration unter Linux mitbringen. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Buchung gibt es auf der Workshop-Website. (js)