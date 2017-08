Wer an der von c't und iX veranstalteten Cloud-Konferenz oder den anschließenden Workshops Mitte Oktober in Köln teilnehmen will, kann bei einer Buchung bis zum 5. September 15 Prozent der Teilnehmergebühren sparen.

Die "Heise Cloud-Konferenz – by c’t & iX" am 17. Oktober 2017 in Köln bietet die Möglichkeit für einen intensiven Austausch zu den praktischen Erfahrungen mit Private, Hybrid und Public Cloud-Infrastrukturen. Durch die Aufteilung in mehrere parallele Tracks kommen sowohl erfahrene Cloud-Spezialisten als auch ITler, die vor der Einführung von Cloud-Computing stehen, zu ihrem Recht.

Denn es werden nicht nur generelle Fragen der Auswahlkriterien, der Sicherheit oder des Preis-Leistungsverhältnisses thematisiert, sondern auch konkrete technische Probleme wie Plattformwechsel, Desaster Recovery-Konzepte, Multicloud-Sourcing und -Management oder Service Level Agreements der Cloud-RZ-Betreiber beleuchtet.

Im Anschluss an die Konferenz findet am 18. und 19. Oktober ein Workshop zu OpenStack statt, in dem es um die Installation und Betrieb eines eigenen Cloud-Systems geht. Die Teilnehmerzahl an diesem Seminar ist auf 15 begrenzt.

Auf den jeweiligen Websites zur Konferenz und zum Workshop sind weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Online-Anmeldung verfügbar. (js)