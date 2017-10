(Bild: G7 Italy)

heise online, c't und iX fördern im Wintersemester 2017/18 drei IT-Studierende mit jeweils 600 Euro – plus ein paar Extras.

In Zusammenarbeit mit dem Karrierenetzwerk e-fellows.net schreiben heise online, c't und iX für das Wintersemester 2017/18 drei Stipendien über jeweils 600 Euro für IT-Studierende aus. Es läuft für ein halbes Jahr mit 100 Euro pro Monat. Als Extra gibt es einen Besuch in der jeweiligen Redaktion, ein Gratis-Jahresabo eines Heise-Magazins nach Wahl sowie eine Einladung zu der IT-Sicherheitskonferenz secIT im März 2018 in Hannover.

Interessenten können sich bis zum 19. November bei e-fellows.net um ein Stipendium bewerben. Bewerber müssen einige Daten zu ihrem Lebenslauf angeben, aus dem die absolvierten Studienabschnitte, praktische Erfahrungen und IT-Kenntnisse hervorgehen, sowie in einem kurzen Schreiben die Wahl des Förderers begründen. Neben heise online, c't und iX haben einige weitere Unternehmen IT-Stipendien über e-fellows.net ausgeschrieben, darunter die Deutsche Bank, McKinsey und CapGemini. (odi)