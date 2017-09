Version 2.0 der Helpdesk-Software Zammad lässt sich in ein LDAP-Verzeichnis einbinden und erlaubt eine feinere Abstimmung der Nutzer-Rechte. Damit ist es laut Entwicklern geeignet für den Einsatz in größeren Unternehmen.

Version 2.0 der Helpdesk-Software Zammad möchte mit Abwesenheitsverwaltung, Rollenmanagement, Anbindung von Exchange-Servern und der Integration in LDAP-Verzeichnisse der Bezeichnung "Enterprise Ready" gerecht werden. Erst vor einem Jahr hatten die Entwickler die erste Release veröffentlicht.

Mit der Software lassen sich Support-Anfragen aus verschiedenen Quellen bündeln und auf Mitarbeiter verteilen. Dafür bietet die Software unter anderem Schnittstellen zu IMAP-Servern, Twitter und Facebook. Auch Kunden können den Status ihrer Anfragen jederzeit einsehen. Mit neuen Funktionen wollen die Macher den Einsatz in größeren Unternehmen erleichtern.

Die Abwesenheitsverwaltung erlaubt Mitarbeitern, ihre Tickets an Kollegen weiterreichen zu lassen, wenn sie sich zum Beispiel im Urlaub befinden. Das System funktioniert seriell: Sollte auch der Ersatz aushäusig sein, reicht Zammad das Ticket an dessen Vertreter weiter.

Verzeichnisse anbinden

Zum Anbinden externer Dienste stehen jetzt Exchange und LDAP zur Verfügung. Exchange nutzt Zammad vor allem, um externe Kontakte einbinden und in Tickets verknüpfen zu können. LDAP (Version 3.0) kann die Nutzerverwaltung übernehmen. Es lässt sich über ein eine Maske in Zammads Administration-Interface aktivieren, die LDAP-Host, Basis-DN und einen Bind-Account als Parameter erwartet. Danach liest die Setup-Routine die LDAP-Serverkonfiguration aus und erstellt ein Formular, in dem Administratoren Verzeichnis-Daten mit den Zammad-Attributen verknüpfen können.

Die Steuerung individueller Rechte ermöglicht Zammad in der neuen Version über frei konfigurierbare Rollen – bisher kannte es lediglich Admins, Agents und Kunden. Jeder Nutzer kann eine oder mehrere Rollen ausfüllen, die individuelle Rechte wie die Verwaltung von Tickets auf einer bestimmten Stufe oder Zugang auf Administrationsinterface besitzen. Dank der Integration in LDAP lassen sich Zammad-Rollen mit LDAP-Gruppenzugehörigkeit abgleichen.

In ihrem Blog schreiben die Entwickler, dass mit Version 2.0 auch der ursprünglich geplante Vier-Wochen-Rhythmus neuer Releases wieder aufgenommen werden soll. Die Software steht unter GNU Affero GPL 3.0 auf der Community-Seite zum Download bereit. Wer sie auf eigenen Servern betreibt, kann bei der Zammad GmbH Supportverträge abschließen. Alternativ bietet das Unternehmen auch eine gehostete Variante ab fünf Euro pro Monat. (jab)