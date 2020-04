Homeoffice dank Corona: VPN-Nachfrage steigt massiv an

Weltweit steigt die Nutzung von VPN-Angeboten, insbesondere im Zuge der Coronakrise – zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse des Londoner Investorenportals LearnBonds. Die Prognosen müssten korrigiert werden, der Markt boomt.

Beinahe ein Drittel der weltweiten Internetnutzer verwendet heute ein VPN, um ihre Daten zu schützen, schreibt LearnBonds. Dieses Wachstum sei zwar auch auf die letzten zehn Jahren zurückzuführen, doch vor allem im März 2020 sei die Nutzung geradezu explodiert. Grund hierfür sei das seitdem erzwungene und somit verbreitetere Homeoffice.

Massive Zuwächse weltweit

In den USA nahm die Nachfrage in der Woche vom 13 bis 23. März um über 40 Prozent zu. Den weltweiten Markt schätzen Experten bis 2026 auf einen Gewinn von 70 Milliarden US-Dollar. Die Zahlen, die beispielsweise der Global VPN Usage Report 2020 Anfang März prognostiziert hatte, müssten aber wohl deutlich nach oben korrigiert werden, erklärt LearnBonds. Wo der Report von durchschnittlich 13 Prozent Wachstum ausging, habe man beispielsweise alleine am 23. März 2020 65 Prozent mehr VPN-Nutzung als an einem durchschnittlichen Tag feststellen können.

Die größten Sprünge machten in Europa Polen (130 Prozent), Frankreich (80 Prozent), Spanien (75 Prozent) und Deutschland (71 Prozent), in Asien Japan und Südkorea (112 Prozent beziehungsweise 96 Prozent). Dass das Interesse der Anwender nicht alleine dem Schutz von Unternehmensdaten gilt, zeigt der Analyse zufolge ein Blick auf die Daten der Streaming-Anbieter. Sie verzeichnen in den vergangenen drei Wochen ein Plus von 85 Prozent, alleine Disney+ kann eine Zunahme von 154 Prozent verbuchen.

Dem Global VPN Usage Report zufolge kam es Anwendern vor Corona vor allem darauf an, sich sicherer im Internet bewegen zu können und ein Geoblocking oder ähnliche Beschränkungen zu umgehen. Hierbei stellten die Geschwindigkeit und Verbindungsqualität die meistgenannten Prioritäten dar. Den umfangreichen Report hat das VPN-Portal Top10VPN zusammen mit den SaaS-Marktforschern von GlobalWebIndex erstellt.

(mfe)