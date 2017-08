Wer die diesjährigen Internet Security Days im Phantasialand Brühl besuchen möchte, bekommt bei einer Buchung bis zum 17. August einen Early-Bird-Rabatt von 15 Prozent auf den Ticketpreis.

In drei parallelen Tracks bieten die Internet Security Days 2017 am 28. und 29. September im Phantasialand Brühl bei Köln einen konzentrierten Querschnitt der aktuellen Fragen rund um IT-Sicherheit. Am ersten Konferenztag werden unter der Überschrift "Advanced Cybercrime" die derzeitigen "High-Level"-Bedrohungen in einem Track zusammengefasst dargestellt. Parallel dazu widmet sich der Track "Faktor Mensch" dem Thema Awareness. Darum dreht sich auch der iX-Awareness-Wettbewerb, dessen Ergebnisse am zweiten Konferenztag vorgestellt werden.

Der zweite Konferenztag hat als große Themenblöcke mit "Connected World" die Probleme, die das Internet der Dinge mit sich bringt, und im Track "Security by Design" grundsätzlichere Ansätze zur Lösung von Sicherheitsproblemen. Eingerahmt wird das Programm von Keynotes des deutschen Security-Experten Felix von Leitner, Christian Pursche, Cybercrime-Spezialist beim LKA Niedersachen, und BSI-Chef Arne Schönbohm.

Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Online-Anmeldung sind auf der Konferenz-Website zu finden. Die Internet Security Days werden seit 2011 vom Providerverband eco veranstaltet, 2016 ist iX als Mitveranstalter dazugestoßen. (js)