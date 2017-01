(Bild: Heise Medien)

Dieses Jahr haben Unternehmen Gelegenheit, sich außer in Hannover und München in sechs weiteren Städten möglichen neuen Mitarbeitern zu präsentieren und sich mit ihnen auszutauschen.

Der IT-Jobtag, die direkte und persönliche Arbeitsplatzbörse von heise Jobs und Jobware, wird zur Roadshow. Nach Veranstaltungen im Gebäude der Heise Medien in Hannover sowie in München wird sie dieses Jahr wieder dort und zusätzlich in sechs weiteren Städten stattfinden: Hamburg, Düsseldorf, Karlsruhe, Frankfurt, Nürnberg und Berlin.

Der IT-Jobtag will in persönlicher und direkter Atmosphäre Bewerber und Arbeitgeber aus dem Bereich Informationstechnik und Telekommunikation zusammenbringen. Die bisherigen 6 Veranstaltungen fanden regen Zuspruch. Interessierte können sich für den ersten Jobtag in Hamburg bereits anmelden. Die Registrierung für die Veranstaltung in Düsseldorf beginnt am 1. Februar, die für die weiteren Jobtage entsprechende später.

Jobtage 2017: