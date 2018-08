Der IT-Grundschutz des BSI liefert einen umfassenden Katalog an Maßnahmen zur Verbesserung der IT-Sicherheit. Das Webinar erläutert den Einsatz in der Praxis.

Dank DSGVO und anderen Regularien wird es für Unternehmen immer wichtiger, die Absicherung ihrer IT systematisch und anhand bewährter Maßnahmen nach dem Stand der Technik vorzunehmen. Der IT-Grundschutz des BSI ist die offizielle Vorgehensweise für die Absicherung von IT-Systemen in der öffentlichen Verwaltung und bei kritischen Infrastrukturen, liefert aber auch für alle anderen Branchen einen bewährten Leitfaden zum Schutz der eigenen IT.

In dem iX-Live-Webinar "Systematische Sicherheit mit dem neuen IT-Grundschutz des BSI" erhalten Admins, IT-, Sicherheits- und Datenschutzverantwortliche einen umfassenden Überblick über den 2017 erneuerten IT-Grundschutz. Sie erfahren, wie der BSI-Standard 200-2 "IT-Grundschutz-Methodik" als Grundlage für die IT-Sicherheit im eigenen Unternehmen dienen kann und wie Risikomanagement nach dem BSI-Standard 200-3 funktioniert. Zudem lernen Sie die neuen Bausteine zu Cloud, Containern und industriellen Steuerungssystemen kennen.

Referent David Fuhr hat selbst als Autor an einigen Bausteinen des neuen IT-Grundschutz mitgearbeitet. Er erläutert, wie sich der neue Grundschutz in der Praxis bewährt hat, welche Fallstricke zu vermeiden sind und welche Tricks zu einer erfolgreichen Nutzung verhelfen.

Das Live-Webinar Systematische Sicherheit mit dem neuen IT-Grundschutz des BSI findet am 26.9. um 14:00 statt. (odi)