Für das Icinga-Seminar am 26. und 27. Januar 2017 in Hannover kann man bei einer Buchung bis zum 15. Dezember 10 Prozent der Teilnehmergebühren sparen.

Das freie Monitoring-System Icinga boomt, insbesondere Version 2, die sich durch eine bessere Skalierbarkeit auszeichnet, hat das Interesse noch einmal verstärkt.

Nachdem der Icinga-2-Workshop Anfang November schnell ausgebucht war, haben die Kolleginnen von heise Events schnell einen zweiten Temin aufgesetzt, und zwar am 26. und 27. Januar 2017 in Hannover (Verlagsgebäude). Auch bei diesem Seminar führt ein Referent der Netways GmbH anhand praktischer Beispiele in die Grundlagen des Monitoring mit Icinga 2 ein und zeigt, wie die Überwachung von Linux- und Windows-Ressourcen funktioniert.

Die Teilnehmer sollten über gute Linux-Grundkenntnisse verfügen, Vorkenntnisse zu Nagios oder Icinga werden nicht vorausgesetz. Der Workshop ist begrenzt auf 15 Teilnehmer. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Buchung sind auf der Workshop-Site zu finden. (js)