Icinga-2-Workshop: Noch zwei Wochen Frühbucherrabatt

Icinga 2 überwacht Netzwerkressourcen, alarmiert den Admin bei Fehlern und generiert die nötigen Daten zur Trendanalyse und für das Reporting. Die Open-Source-Monitoring-Software kann auch große, komplexe Umgebungen über verschiedene Standorte hinweg überwachen.

In dem iX-Workshop am 26. und 27.11.2019 in Hannover lernen die Teilnehmer die Grundlagen von Monitoring mit Icinga 2 kennen, richten eine Icinga-2-Installation ein und üben, wie man mit dem Icinga-2-Agenten eine Basisüberwachung von Linux und Windows einrichtet. Dabei wird mit dem Webfrontend Icinga Web 2 Director gearbeitet.

Die Teilnehmer sollten Linux-Grundkenntnisse mitbringen. Bei Buchung bis zum 14.10.2019 gilt ein Frühbucherrabatt von zehn Prozent.

Monitoring mit Icinga 2, 26.–27.11.2019, Hannover

