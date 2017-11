Sie interessieren sich für professionelle IT? iX, das Heise-Magazin für IT-Profis, sucht eine(n) Volontär(in) oder Redakteur(in).

Wir berichten über neue Coud-Plattformen und JavaScript-Frameworks, erklären aktuelle Trends bei IT-Sicherheit und in der Systemadministration. Wir testen Server und Datenbanken, befassen uns mit Softwareentwicklung und Containern und prüfen, was hinter Hype-Themen wie Blockchain, Industrie 4.0 und Augmented Reality steckt. Unser Themenspektrum reicht von Embedded Systems bis zum Supercomputer, von maschinellem Lernen bis zur Digitalisierung.

iX, das unabhängige, kritische und anspruchsvolle Heise-Magazin für IT-Profis, sucht zur Verstärkung eine(n) Volontär(in) oder Redakteur(in). Sie interessieren sich für professionelle IT? Womöglich speziell die Bereiche Rechenzentrum, Cloud und Systemadministration? Haben Spaß daran, komplexe Zusammenhänge verständlich zu erklären und mit externen Fachleuten zusammenzuarbeiten, die viele der Artikel in iX beisteuern? Ein Studium in Informatik, Naturwissenschaften oder Elektrotechnik ist uns ebenso willkommen wie in der Praxis erworbenes Know-how zu unseren Themen – aber keine Voraussetzung.

Wie wollen sich bewerben oder mehr wissen?