In eigener Sache: iX sucht Verstärkung

iX, das Heise-Magazin für professionelle IT, berichtet über aktuelle Trends in der Unternehmens-IT. Unser Themenspektrum reicht von IT-Sicherheit und Softwareentwicklung über RZ-Hardware, Software-Defined Everything, Cloud-Plattformen, Container und Microservices bis zu Machine Learning und IoT.

Wir suchen neue Kolleg/innen, die sich für professionelle Informationstechnik interessieren und Lust haben, das iX-Angebot – vom Heft über Konferenzen und Workshops bis zu ix.de – zu gestalten und weiterzuentwickeln. Idealerweise kennen Sie sich schon in einem Bereich der professionellen IT aus und haben bereits technische Artikel geschrieben oder redigiert – wenn nicht, lernen Sie bei uns.

(odi)